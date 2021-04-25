Відома українська співачка Надія Мейхер, колишня солістка "ВІА Гри", показала себе і розповіла про кар'єру актриси

Як пише Politeka.net, Надя Мейхер радує українців не тільки своїм співом, а й активно знімається у фільмах і серіалах. Красуня веде соціальні мережі, де підігріває інтерес до творчості і розповідає особисті історії.

Цього разу Надя вирішила показати себе на ліжку. Дівчина сиділа в рожевому вбранні і була з коротким волоссям.

"Після зйомок у багатосерійному фільмі» ніщо не трапляється двічі" моєї геніальної Оксани Байрак, зігравши драматичну роль героїні з трагічною долею, мене стали запрошувати грати в комедійних фільмах і серіалах. Ось такі цікаві повороти..

Взагалі кіношний знімальний процес, це довга історія... Ось наприклад, зараз знімаюся в комедії, повнометражний фільм, а вийде він на екрани тільки на початку наступного року... Але оскільки в останні 5 років я знімаюся з регулярною періодичністю, з такою ж регулярністю можна Мене бачити на екранах телебачення, кінотеатрів і т.д", - розповіла Надя під фото.

Фанати поставили понад 2 тисячі лайків і написали коментарі:

"Поважаю Надю, але блін, не можу сказати красуня...", "Моя любов", " ви розумниця і красуня!!!", "Супер, світ нам приносить неймовірні можливості", " Надія, давайте знайомитися?!".

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