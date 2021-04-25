Популярна українська співачка Оля Полякова показала, як розважається з донькою на відпочинку

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Ольга Полякова, яка володіє дивовижним почуттям гумору, активний користувач Instagram. У соцмережі суперблондинка часто радує і веселить публіку своїми витівками, публікуючи дивовижні фото і відео. Так, нещодавно зірка вирішила помірятися фігурами в купальниках зі старшою дочкою Машею на відпочинку.

Полякова опублікувала яскраві пляжні кадри з донькою, на яких вони позують в схожих купальниках, демонструючи ідеальні фігури. Як видно, на пляж співачка вийшла у відвертому злитому купальнику, який підкреслив апетитні форми. Її волосся вологе і розпатлане, а на обличчі модні сонцезахисні окуляри. Не відстає від зіркової матусі і 16-річна Маша. Дівчина з'явилася перед камерою в чорному злитому купальнику схожого фасону, і фігура у неї не гірше, ніж у мами. Довге волосся юної красуні розпущене, а на обличчі немає макіяжу.

У підписі до публікації Полякова написала: "1,2,3,4,5? За традицією твіним з @mashapolyakova!". Користувачі тут же почали активно обговорювати нові фотографії зірки з донькою на відпочинку, засинаючи компліментами в коментарях. "Щось у Маші ляхи надто", "Гарного відпочинку", "Коли мама виглядає краще, ніж дочка", "Не зрозумію, сестричка чи подружки?!", "Красиві! Ідеальні!", "Дуже схожі", "Як сестрички", - пишуть в коментарях до фото.

Нагадаємо, Кароль і Полякова вперше побачилися після скандалу з "плакальницею", сталося несподіване: "Розвернулася і...".

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