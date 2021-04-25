Телеведуча Леся Нікітюк показала своїх батьків

Як передає Politeka.net, нові кадри знаменитість опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

У соцмережах Нікітюк вже зібрала багатомільйонну аудиторію шанувальників, яким регулярно показує своє особисте життя.

Цього разу Леся навідалася в гості до мами і тата з нагоди свята Вербної неділі.

"Не я б'ю - верба б'є! За тиждень - Великдень. Щось там фарбоване яєчко, щоб була здорова. Щоб ніяка ковідниця тебе не торкнулася", - примовляла Леся і била маму Вербною гілкою.

"Дісталося" і батькові Никитюк:

"Щоб коси росли, щоб ти був здоровий", - повторила ритуал телеведуча.

Раніше ми повідомляли, що 33-річна телеведуча опублікувала фото, на якому постала на тлі сакур.

На ній були чорні штани і короткий топ, який дозволяв ведучій продемонструвати свій плоский живіт. Головною родзинкою її образу став яскраво-блакитний атласний жакет.

Нагадаємо, Нікітюк показала підтягнутий живіт і розкрила, на що пішла заради красивих фото: "Ну прям модель".

Як повідомляла Politeka, Леся Нікітюк влаштувала романтичну прогулянку на вулиці з "залицяльником": "а ну, йди сюди...".

Також Politeka писала, що Нікітюк приміряла новий імідж, показавши збільшені губи: кадри перетворення.