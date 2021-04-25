Відомий український фітнес-тренер Аніта Луценко з шоу "Зважені та щасливі" показала, як змінювалася її зовнішність
Аніта Луценко набула величезної популярності після виходу шоу, де люди намагаються скинути зайву вагу, пише Politeka.net.
Зірка-майстер спорту та срібна чемпіонка Європи зі спортивної аеробіки, а також багаторазова чемпіонка України з аеробіки та фітнесу.
Крім того, що красуня стежить за станом своїх форм, вона також любить і експериментувати із зовнішністю. Аніта багато разів змінювала зачіски, що доводять фото, які вона сама розмістила у своєму Instagram.
Фітнес-тренер носила і коротку стрижку "під хлопчика", у неї було і каре, і довге волосся, а також вона змінювала колір.
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"Голосуємо", - написала Луценко.
"Люблю всяку тебе 😍", " всі гарні, але імпонує більше 4 ❤️", "головне, щоб вам було комфортно! Сексі на кожному фото!", " 4 однозначно", "Гарна в будь-якому стилі, просто з якимось чином виглядає молодше, з якимось - ніжніше, з якимось романтик ,а з коротким волоссям - зухвало, але все одно класно!!!! 💥 💥 🥰 ",- написали користувачі мережі.
Нагадаємо, Аніта Луценко народилася 11 березня 1984 року в Києві. З чотирьох років вона займалася гімнастикою, а потім потрапила в танцювальний ансамбль і почала займатися аеробікою. Подорослішавши, Аніта стала брати участь у різних змаганнях.
Після школи українка навчалася в Національному університеті фізичного виховання і спорту, ставши кваліфікованим фахівцем з фітнесу та пілатесу.
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