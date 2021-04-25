Відома співачка Надя Дорофєєва показала, як насправді готується до виступів, інтерв'ю і навіть те, як її одягають

Цього разу сонна Надя з патчами під очима показала, як прямує на фінальні зйомки пісенного шоу. Причому зірка вирішила розповісти, як хвилюється і незважаючи на те, що за її плечима багато проектів, вона як і раніше ніби в перший раз переживає щось особливе.

Оскільки сьогодні має бути відзнятий кінець чергового сезону, Надя вирішила поділитися кадрами, які раніше не показувала. Причому Надя також продемонструвала, як її одягають, наносять макіяж і допомагають піднятися на сцену.

Кілька образів шанувальників навіть здивували. Наприклад, момент, коли Надя блищала в перуці, постав перед усіма в ролі блондинки.

«видно що твоя команда-одна велика сім'я♥️; Сергій дуже талановитий😍; Будемо максимально підтримувати і голосувати за Сергія ✊; Нарешті 😍 в білому кольорі надя як світлана Лобода; о так, ми чекали😍; Аааа, дуже класно😍; Чекала його більше , ніж вихідних 🔥; Кінцівка мила😍; Яка ж ти вогняна Надюха🔥❤️😍🙌 яка в житті, така і в екрані 🌈🙏🏻».

Нагадаємо, що сьогодні в неділю відбудеться суперфінал вокального шоу»Голос країни". За перемогу боротиметься і підопічний Наді Дорофєєвої Сергій Лозановський. Щоб підтримати шанувальників і підігріти інтерес, зірка записала блог.

Ми також писали, що зірка, яка оголосила про початок своєї сольної кар'єри, розповіла, чому не наважується заводити дітей в інтерв'ю програмі "Зірковий шлях" (щоб подивитися фото і відео, проскролльте до кінця сторінки).

Зірка каже: "ніколи мене кар'єра не зупиняла в цьому питанні, як багато хто думає. Вся справа в тому, що ми з Вовою ще просто не готові. Дане питання в нашій родині фігурує постійно. Ми самі жартуємо в соціальних мережах про поповнення, але ми це зробимо не через тиск з боку суспільства, а тільки через наше спільне і усвідомлене рішення".

Нагадаємо, що Дантес показав іменинницю Надю Дорофєєву в непривабливому вигляді на кухні: "я живу зі старою!"

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