Відома українська гімнастка Лілія Подкопаєва переїхала в США, де працює і будує своє особисте життя

Спортсменка, яка прославила Україну на весь світ, зараз працює в США, передає Politeka.net. За кордоном зірка знову і вийшла заміж. Обранцем Лілі став бізнесмен Ігор Дубинський, який родом з Києва, але вже багато років проживає в Атланті.

За зізнанням бізнесмена, він закохався в гімнастку з першого погляду. До слова, Ігор не став втрачати часу і після недовгого знайомства зробив українці пропозицію.

Зараз подружжя проживає разом, виховуючи дітей від попередніх шлюбів, а також спільну дочку, народжену у 2019 році.

Лілія активно веде свій Instagram, ділячись кадрами сімейного щастя. Так, цього разу вона опублікувала спільні фото з чоловіком. На кадрах закохані обіймаються, цілуються і весело проводять час.

"Дорогий імениннику, у тебе тисяча причин бути щасливим! Нехай твоє сьогодні буде краще, ніж вчора, а завтра краще, ніж сьогодні! ❣️ Люблю тебе любити", - написала Лілія.

За півгодини публікація зібрала понад 2000 лайків і багато коментарів.

"❤️Happy birthday! 🎂🎂🎂", - написала подруга зірки, співачка Ані Лорак.

"Яка ви щира і справжня!❤️🔥 З Днем народження чоловіка!", "Здорово Лілія, що у Вашому житті з'явився справжній чоловік і ви щасливі! 🌹 🌹 щиро за вас рада!", "Щастя вам і благополуччя💖 😊!!!", "Ви неймовірна пара! ❤️ З іменинником Вас! 🎊", "❤️❤️❤️❤️ неймовірні!)) з новим щасливим роком!)))) ",- написали користувачі мережі.

Нагадаємо, що Подкопаєва зізналася Єфросиніній, як вдало вискочила заміж за бізнесмена в США: "мені не 18 років..."

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