Перестало битися серце відомої радянської актриси театру і телебачення
Трагічна звістка
Так, 24 квітня померла російська актриса Людмила Січкарьова, яка знімалася в серіалі «Курсанти». Їй було 82 роки.
"Пішла з життя Людмила Олександрівна Січкарьова — актриса театру, народна артистка Російської Федерації. Вічна пам'ять", - йдеться в повідомленні, опублікованому в соцмережах.
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Людмила Січкарьова народилася в Алма-Аті у вересні 1937 року. Навчалася в театральній студії при Петрозаводському театрі ім. А. С. Пушкіна. Актриса більше 30 років працювала в Смоленському державному драматичному театрі ім. А. С. Грибоєдова.
Звання народної артистки РФ Січкарьова була удостоєна в 2006 році.
Масовому глядачеві знайома по серіалу з Андрієм Чадовим і Оленою Яковлевою "Курсанти".
Раніше ми повідомляли, що стало відомо про загибель одного з колишніх учасників шоу "Х-Фактор", тіло якого знайшли під завалами.
23 квітня сталася трагедія, в результаті якої загинув колишній учасник популярного шоу.
23 квітня в дренажному штреку шахти" Благодатна " в Павлограді стався обвал. В результаті один робітник отримав легкі удари ніг, а другий - загинув. Останнього знайшли під завалами, ним виявився відомий Павлоградський співак і музикант 29-річний Дмитро Курасов.
Нагадавши, померла легендарна радянська актриса і режисер.
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