Відома українська телеведуча Лілія Ребрик похвалилася сімейною ідилією з чоловіком і дітьми

Зірка з 2011 року перебуває у шлюбі з відомим хореографом Андрієм Диким, пише Politeka.net. Зараз пара виховує двох дочок, Діану і Поліну.

Ребрик нерідко показує кадри сімейної ідилії. Так, наприклад, в одному з останніх постів в Instagram телеведуча з чоловіком і дітьми зробили позитивні знімки на природі.

"Ідеальне фото у Вербну неділю і в день дочок👨 👩 👧 👧! Світлий день на душі і в думках так тепло навіть попри зовсім невесняну весну! Я не втомлююся дякувати долі за таких красивих, розумних і веселих дівчаток!",- написала Лілія.

У пості щаслива мати описала своїх дітей, які, за її словом, мудрі і з характером. Дівчатка вже вчать батьків, завдяки чому дорослі стали дивитися на світ іншими очима.

"Вони вчать нас радіти дрібницям і щиро дивуватися тому, чого ми вже давно не дивуємося! Ну і, звичайно, вони роблять нас добрішими, а іноді - навіть слабкіше, ніж ми, коли обіймають, цілують, просять ніжність і... щось купити, про що давно мріють🤣", - поділилася зірка.

"Взагалі-то ми ідеальний квартет ❤️ пишіть імена своїх дочок, Дякуйте долі, що вони у вас є! 👇 нехай ця світла Вербна неділя наповнить наші серця любов'ю!",- підсумувала Ребрик.

"Ідеальна сім'я😌 😍 😍", " завжди на позитиві👏Добра вам❤️"," це ж треба так одна дочка мамина, а друга татова", "Лілія, Вашій родині бажаю всього найкращого! ❤️ Щастя, добробуту і любові! Ви чудові! 🔥 ",- прокоментували користувачі мережі.



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