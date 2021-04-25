Відома українська телеведуча Марічка Падалко заінтригувала кадрами біля моря

Знімок знаменитість запостила у себе в Instagram, передає Politeka.net

Як відомо, Марічка Падалко регулярно спілкується з шанувальниками за допомогою соцмереж. Ведуча ділиться з ними не тільки замальовками зі свого життя, а й дарує мотивацію і натхнення, а також балує кулінарними секретами.

У вихідний день телеведуча вибралася на узбережжі і вирішила зачарувати, а заодно і заінтригувати фанів атмосферним знімком.

Марічка позувала в демісезонній куртці бордового кольору і темних спортивних штанях, які вона поєднувала з яскраво-рожевими кросівками. Свій прогулянковий образ вона доповнила кепкою.

Зірка була майже не нафарбована і посміхалася на камеру. Всім своїм виглядом вона нагадувала дівчинку-підлітка.

«Трохи моря Вам в стрічку 🚢🛳Вгадайте якого?",- запитала вона у фоловерів.

Коментатори почали писати свої здогадки під публікацією.

"Київське",

"Запорізьке",

"Чорне море", - пишуть у відповідь.

Раніше, Марічка вирішила спекти паски на швидку руку і поділилася рецептом в соцмережах. Ведуча зізналася, що не дуже "дружить" з дріжджовим тестом, тому покликала на допомогу сина, який відчуває себе на кухні за випічкою, за її словами, більш впевнено.

Нагадавши, зірка "1+1" Марічка Падалко показала, як підтримує форму під час карантину: "Ну і фігура...".

Як повідомляла Politeka, зірка "1+1" Марічка Падалко похвалилася своїм високим красенем-сином, не стримавши нападу гордості: "такий парубок...".