Відома українська телеведуча Марічка Падалко заінтригувала кадрами біля моря
Знімок знаменитість запостила у себе в Instagram, передає Politeka.net
Як відомо, Марічка Падалко регулярно спілкується з шанувальниками за допомогою соцмереж. Ведуча ділиться з ними не тільки замальовками зі свого життя, а й дарує мотивацію і натхнення, а також балує кулінарними секретами.
У вихідний день телеведуча вибралася на узбережжі і вирішила зачарувати, а заодно і заінтригувати фанів атмосферним знімком.
Марічка позувала в демісезонній куртці бордового кольору і темних спортивних штанях, які вона поєднувала з яскраво-рожевими кросівками. Свій прогулянковий образ вона доповнила кепкою.
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Зірка була майже не нафарбована і посміхалася на камеру. Всім своїм виглядом вона нагадувала дівчинку-підлітка.
«Трохи моря Вам в стрічку 🚢🛳Вгадайте якого?",- запитала вона у фоловерів.
Коментатори почали писати свої здогадки під публікацією.
"Київське",
"Запорізьке",
"Чорне море", - пишуть у відповідь.
Раніше, Марічка вирішила спекти паски на швидку руку і поділилася рецептом в соцмережах. Ведуча зізналася, що не дуже "дружить" з дріжджовим тестом, тому покликала на допомогу сина, який відчуває себе на кухні за випічкою, за її словами, більш впевнено.
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