Популярна модель і актриса Ольга Куриленко, яка прославилася після зйомок у фільмі про агента 007, постала в гарячому образі
Артистка придбала величезну популярність після виходу фільму голлівудської картини "Квант милосердя", пише Politeka.net. Після цього на зірку посипалися пропозиції на зйомки у самих різних фільмах.
Завдяки ефектній зовнішності й таланту зірка не втрачає популярність і зараз. Красуня активно веде сторінку в Instagram, в якій нерідко показує кадри кінострічок зі своєю участю.
Цього разу Ольга вирішила згадати свою роль у фільмі "Людина листопада" з Пірсом Броснаном. На фото актрису можна було не впізнати - руда перука, облягаюче плаття і яскравий макіяж - справжня бестія.
"На зйомках "Людина листопада"", - написала Куриленко.
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За півгодини публікація зібрала понад 5000 лайків і багато коментарів.
"Шикарна дівчинка у всіх ролях🔥", " мені дуже сподобався цей фільм!", "Це був мій улюблений фільм", " Мій улюблений бойовик про шпигунство з одним з моїх улюблених акторів Пірсом Броснаном 👍 а героїня Ольги Елла «Еліс Фурньє» гаряча 🔥 і чарівна ... 🤩 Обожнюю ❤", " Хороший фільм👏 👍 🙏", " Вау так мило і гарно ❤️", " просто дивився фільм 👍 а потім побачив цю героїню тут, здорово👏", " ідеальна жінка❤️❤️❤️", - написали користувачі мережі.
Нагадаємо, Ольга Куриленко народилася 14 листопада 1979 року в Бердянську (Запорізька область). Починала вона свій шлях в якості моделі, вже в 16 років вигідно підписавши контракт і виїхавши у Париж.
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