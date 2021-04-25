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Відома українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала спортивну фігурку на відпочинку

Як передає Politeka.net, Марина Бех-Романчук є українською чемпіонкою - володаркою медалей та перемог на Всесвітніх змаганнях. При цьому, на відміну від багатьох спортсменок, дівчина намагається наростити популярність в мережі. Вона регулярно влаштовує професійні фотосесії в різних образах.

Завдяки спортивній фігурі Марині до лиця будь-який одяг. Особливо шанувальники люблять, коли красуня публікує фото в купальнику, дозволяючи намилуватися ідеальними формами і сталевим пресом.

На свіжому фото Бех-Романчук позувала в чорному купальнику. Вона виходила з басейну, коли її сфотографували зверху. Ракурс вийшов дуже вдалим.

"Дуже важливо поєднувати важку роботу з активним відпочинком", - підписала фото зірка спорту.

У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Неймовірна", "вдалий ракурс", "чорт забирай!", "Приголомшливий спортивний вигляд", «ідеальне тіло», «Ласкаво просимо до Туреччини», «таке миле красиве тіло, красиві ніжки», "прекрасний вид", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Марина Бех-Романчук показала кадри з тренування. Спортсменка показала себе в топіку і дзеркальних окулярах.

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