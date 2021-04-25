Знаменита американська модель, бізнесвумен і зірка реаліті-шоу Кім Кардашьян повідомила про втрату близького друга

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram Кім опублікувала фото з креативним директором Lanvin, модельєром і дизайнером Альбером Ельбазом, який помер 24 квітня. За даними ЗМІ, модельєр помер від наслідків коронавірусу. Чоловікові було 59 років. За своє життя він співпрацював з багатьма модними будинками і знаменитостями.

"Солодкий @alberelbaz8. Коли я сьогодні дізналася про його смерть, моє серце розбилося. Коли я вперше приїхала в Париж, мене здивував обід з Альбером, і я мало не зомліла, коли він увійшов. Він був найтеплішим і дуже гостинним. Альбер одягнув мене для моєї першої обкладинки Vogue і подарував сукню для обкладинки, щоб назавжди зберегти цей спогад. Потім Альбер і Ланвін одягнули мене на перший бал Met Ball, на який мене запросили. Наші образи були наповнені сміхом і обіймами! Яка мила душа. Я буду зберігати всі наші спогади завжди", - підписала спільний знімок зірка.

Варто відзначити, що від наслідків, пов'язаних з вірусом за останній рік померло багато відомих людей, у тому числі Роман Віктюк, Борис Грачевський та інші.

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