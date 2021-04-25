Після заяв про розлучення дружина Дзідзьо співачка Slavia вирішила привітати жінок

Так, на своїй сторінці в Instagram SLAVIA (справжнє ім'я – Ярослава Притула-Хома) розповіла, що сьогодні у неї свято і привітала своїх тезок з днем ангела, який відзначається 25 квітня, передає Politeka.net.

Співачка виклала яскраве фото, на якому вона позує з букетом троянд.

На ній надітий червоний піджак, а губи нафарбовані червоною помадою. SLAVIA доповнила свій образ масивними сережками-кільцями і зачіскою з зібраними на потилиці волоссям.

«З Днем Ангела, Ярослави 👼🏼

Тезки, будьте щасливі ♥️

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P.s. Про розлучення подумаю завтра. Сьогодні в мене свято",- написала дівчина.

Шанувальники Ярослави не втрималися, залишивши під публікацією свою думку з цього приводу. Деякі не зрозуміли, і уточнили, свято у співачки пов'язане з розлученням, інші побажали їй знайти хорошого чоловіка і дітей.

"Ярослава, будьте щасливі і терпіння вам у всьому, і хорошого чоловіка і діток)»,

"Вітаю!!! 🌷🌷🌷🌷🎁🎁🎁🎁🌿🌿🌿🌿Ви чудова...а він нехай котиться на всі чотири сторони...що маємо не бережемо🤨 @dzidzio ...потім кусаємо собі лікті",

"Ярослава, будьте щасливі по-жіночому",

" Зі святом!!!

Тобто розлучення?!", - пишут вони.

Нагадаємо, в недавньому інтерв'ю Каті Осадчої Михайло Хома, більш відомий, як Дзідзьо зізнався, що розлучається з дружиною після 20 років відносин.

Як виявилося, подружжя вже 9 місяців проживає окремо один від одного. Михайло Хома зізнався, що вони вже все обговорили і вирішили розірвати стосунки.

"Тема складна. Ми домовилися розлучитися. Давно вже. Тому, ми тільки хочемо це зробити красиво. Ми це прийняли тверезо, розумно, обмірковували і зрозуміли, що це буде краще", — заявив артист.

Нагадаємо, що DZIDZIO засвітився обіймах з Адою Роговцевою після постільної сцени: дружина співака вже відреагувала.

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