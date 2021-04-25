Відомий російський співак Філіп Кіркоров приголомшив образом у свіжому випуску шоу "Маска" в Росії

Як передає Politeka.net, 53-річний Кіркоров є одним з детективів російської версії шоу «Маска». У кожному випуску зірки приміряють нові екстравагантні образи. Цього разу Кіркоров вирішив кардинально змінити імідж, перетворившись на рокера. Він одягнув шкіряну косуху, персні, шипи і рокерську кепку. Виглядав артист дуже епатажно.

«Продовжуємо вихідний у ТВ. Інтрига наростає. Ух, дамо жару! За традицією-опитування: хто повинен зняти маску?",- підписав фото артист.

У коментарях Кіркорову залишили масу приємних слів з приводу його образу.

"Вічно молодий", «Ой, ну вогонь», «Привіт, ти шикарний», «Шикарно», «Красава», «поганий хлопчик», «Наш улюблений рокер», "чіткий", - пишуть користувачі Мережі.

На одному з фото Кіркоров засвітив Регіну Тодоренко в непривабливому вигляді. Її тут же жорстко розкритикували в мережі за зовнішній вигляд і непристойну поведінку.

"Жесть, ну і сіла Регіна", "Про Регіну я іншої думки була. Зірку спіймала на цьому шоу", "Тодоренко-клоун чи що?!", "ганьбить наше телебачення своєю вульгарністю і невихованістю! Телевізори наші ганьбить!", "Що з Регіною??? Діти теж дивляться!",- вибухнули люди.

Нагадаємо, що 53-річний Кіркоров показав дітей, що підросли, здивувавши заявою: «Такого повороту я не очікував».

Як повідомляла Politeka, Філіп Кіркоров здивував несподіваним образом: "Дідові під 60, а він як малолітка".

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