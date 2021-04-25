Телеведучий показав, як все було

Відомий український телеведучий і зірка тревел-шоу "Світ навиворіт" Дмитро Комаров відвідав Карпати

У розділі сторіс Instagram знаменитість показав, як провів час в горах, відвідав селище міського типу Верховина. Там він поснідав у готелі, а потім пішов відзначати Вербну неділю і на вході зустрівся з місцевими дівчатами.

"Виходжу з готелю, а мене зустрічають такі красиві дівчатка. З Вербною неділею, дівчата", - каже телеведучий.

Відзначимо, що Дмитро Комаров відправився на відпочинок в Карпати без своєї молодої дружини-красуні Олександри Кучеренко.

Справа вся в тому, що зараз телеведучий працює над новим проектом під назвою "Подорожуй по Україні", в якому він об'їздить найкрутіші місця Батьківщини.

Перший випуск глядачі побачать вже 9 травня. Дмитро Комаров підготував цей проект спеціально до 30-річчя Незалежності України.

Раніше ми повідомляли, що Дмитро Комаров у Карпатах поспілкувався з місцевими бджолярами та їхніми крилатими підопічними. Для початку Комаров познайомився з карпатськими бджолами ближче. На кадрах можна побачити, як колоритний гуцул акуратно садить одну бджілку на голу руку ведучого.

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