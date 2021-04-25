Відомий український телеведучий і зірка тревел-шоу "Світ навиворіт" Дмитро Комаров відвідав Карпати
У розділі сторіс Instagram знаменитість показав, як провів час в горах, відвідав селище міського типу Верховина. Там він поснідав у готелі, а потім пішов відзначати Вербну неділю і на вході зустрівся з місцевими дівчатами.
"Виходжу з готелю, а мене зустрічають такі красиві дівчатка. З Вербною неділею, дівчата", - каже телеведучий.
Брежнєва не стримала емоцій, загримівши з Вєркою Сердючкою та її мамою в поліцію: "Сама не вірю, що..."
Булітко з "Дизель шоу" у весільній сукні засипали привітаннями: "Яка ж гарненька"
Тригубенко після відмови Мішиної "знайшов" собі красуню на "Холостяку", теж брюнетка: "Непостійний хлопець..."
В українців хочуть забирати спадщину, що відомо про нові правила: "Потрібно буде оплачувати..."
Потап потрапив у халепу через невдалий купальник Наді Дорофєєвої: "Аж пельмень випадає"
Відзначимо, що Дмитро Комаров відправився на відпочинок в Карпати без своєї молодої дружини-красуні Олександри Кучеренко.
Справа вся в тому, що зараз телеведучий працює над новим проектом під назвою "Подорожуй по Україні", в якому він об'їздить найкрутіші місця Батьківщини.
Перший випуск глядачі побачать вже 9 травня. Дмитро Комаров підготував цей проект спеціально до 30-річчя Незалежності України.
Раніше ми повідомляли, що Дмитро Комаров у Карпатах поспілкувався з місцевими бджолярами та їхніми крилатими підопічними. Для початку Комаров познайомився з карпатськими бджолами ближче. На кадрах можна побачити, як колоритний гуцул акуратно садить одну бджілку на голу руку ведучого.
Нагадавши, Комаров з " Світ навиворіт "зачепив Могилевську несподіваними кадрами і деталями поїздки:" ось такий він...".
Як повідомляла Politeka, Молода дружина Комарова з " Світ навиворіт «всерйоз заговорила про зовнішність:»красивим в житті легше...".
Також Politeka писала, що Комаров з " Світ навиворіт "показав, з ким проводить час, далеко від молодої дружини:"Хороший у мене...".