Модель і зірка "Супер топ-модель по-українськи" Алла Костромічова вшанувала пам'ять відомого модельєра, який помер 24 квітня

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram модель опублікувала фото з показу, який організовував дизайнер. На знімку вона йшла по подіуму в короткій сукні.

"Прощай, геній. Альбер Ельбаз ... RIP", - підписала фото модель, показавши, що її пов'язувало із зірковим модельєром.

Як відомо, креативний директор Lanvin, модельєр і дизайнер Альбер Ельбаз помер від наслідків, пов'язаних з коронавірусом. Про це повідомив ряд ЗМІ. Ельбазу було 59 років. За своє життя він співпрацював з багатьма модними будинками і знаменитостями.

Варто відзначити, що раніше пост про смерть друга опублікувала світська левиця Кім Кардашьян. Вона написала, що новина розбила їй серце. Кім згадала, що саме Ельбаз одягав її для першої обкладинки Vogue і першого балу Met Ball. Модельєр був дуже добрим у спілкуванні і гостинним.

"Я буду зберігати всі наші спогади завжди", - підписала фото Кардашьян.

Також фото з показу Альбера Ельбаза в Instagram опублікували моделі Тоні Гаррн і Белла Хадід.

Нагадаємо, що Костромічова з "Супер топ-модель по-українськи" з келихом в руках блиснула пружним декольте: "Ну, шикарні...".

Як повідомляла Politeka, Костромічова з "Супер топ-модель по-українськи" розповіла про невдалий досвід, змусивши задуматися:"мерзенне почуття".

Також Politeka писала, що роздягнена Костромічова з "Супер топ-модель по-українськи" дала спеку в джунглях:"Алла, це приголомшливо".