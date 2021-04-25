Колишня коханка екс-чоловіка Ані Лорак Мурата Налчаджіоглу, Лілія, з якою він довгий час зустрічався після розлучення зі співачкою, показала струнку фігурку
Як передає Politeka.net, після гучних зрад Лорак і розлучення Мурат став зустрічатися з київською візажисткою Лілією. Парочка часто з'являлася разом на публіці і навіть святкувала Новий рік разом. Однак нещодавно Лілія видалила всі фото з Муратом зі своєї стрічки в Instagram, підтвердивши в сторіс, що вони розійшлися.
У той же час Мурат став з'являтися разом зі своєю колишньою дружиною Лорак. Разом зі співачкою і спільною донькою вони з'явилися на дні народження дітей російського артиста і кума Кароліни Філіпа Кіркорова. В одному зі свіжих інтерв'ю Лорак заявила, що Мурат нарешті прозрів.
"Сьогодні ці відносини кращі, ніж були. Чому? Мурат зрозумів: ти ж краще за всіх, виявляється тобі я зобов'язаний всім своїм життям, і ти подарувала мені найкращий подарунок на землі – таку прекрасну дочку", - заявила Лорак.
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Але екс-коханка, судячи зі сторіс, не сумує без Мурата. У себе в Instagram вона постить фото в міні-бікіні, показуючи, від чого відмовився чоловік. Красуня вирушила відпочивати в теплі краї, де насолоджується відпочинками та коктейлями.
Нагадаємо, що коханка екс-чоловіка Лорак вперше торкнулася теми розставання з Муратом: що вона сказала.
Як повідомляла Politeka, Ані Лорак вперше розповіла про зраду Мурата і як тепер живе після розлучення: "він публічно з'являвся...".
Також Politeka писала, що екс-коханий Лорак вирішив висловити, що думає про її примирення з Муратом: "це добре, тому що...".