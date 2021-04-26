Відома гумористка, зірка "Квартал 95", багатодітна мати Олена Кравець показала яскраві кадри з дітьми

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram актриса влаштувала розпакування подарунків від Маші Єфросиніної. Телеведуча надіслала Кравець набір своїх нових лаків для нігтів. Олена вирішила розпакувати подарунки разом з дітьми – двійнятами Катею і Ванею.

Варто відзначити, що діти прийшли в захват від великої кількості маленьких баночок, запечатаних в паперові обгортки. Ентузіазм проявила не тільки маленька Катя, а й Ваня, який заявив, що навіть йому подарунок сподобався.

"Катя, ми з тобою щасливі жінки, скажи?", - зазначила задоволена Кравець, продовжуючи розбирати подарунки.

"А як приємно пахнуть", - мрійливо промовила дочка актриси, яка вже встигла розвідати у мами, для чого потрібно використовувати лаки.

Раніше ми писали, що Олена Кравець зняла на відео розваги молодшого сина з ложкою. У кадр потрапив Ваня, який захоплено облизував ложку і помітив у ній своє відображення. Хлопчик не стримався і почав кривлятися, використовуючи столовий прилад як дзеркало.

"Покривлятися - це до нас", - підписала знімок Олена.

Нагадаємо, що Кравець з "Квартал 95" у блискучій сіточці показала, як виконала мамину мрію:"це просто насолода для очей".

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