Названо переможця 11 сезону вокального шоу «Голос країни»

Як передає Politeka.net, 25 квітня відбувся фінал популярного вокального шоу, в якому виступали по одному учаснику від кожного тренера. Перемогу за результатами глядацького голосування виборов учасник команди Наді Дорофєєвої Сергій Лазановський.

У коментарях молодого хлопця стали вітати з перемогою. Глядачі відзначили, що такий результат є цілком справедливим. При цьому, багато хто помітив, як повела себе беззмінний тренер шоу Тіна Кароль. Шанувальникам не сподобалося те, як співачка, яка найчастіше вигравала в шоу, прийняла програш.

"Супер! Тіна жахливо негарно поводилася, програвати потрібно гідно. Відвернулася і навіть на виступ переможця не дивилася", "гідна перемога! Лазановский вогонь", «Так! Поздоровляю! Заслужена перемога!", "Молодець) і врятували його, а так би пішов ще з нокаутів", "стрибаю до стелі. Ну нарешті справедливість! Алілуя! Дочекалися! Браво. Ви неймовірно сильний, чуттєвий, душевний вокаліст! Перемога справедливо ваша", - пишуть користувачі Мережі.

Варто відзначити, що Надя Дорофєєва в 11 сезоні дебютувала як зірковий наставник.

Нагадаємо, що Дорофєєва на "Голосі країни" підслухала таємні переговори Винника і Монатіка: "пацани, у вас все добре?".

Як повідомляла Politeka, Дорофєєва показала, що творилося за кадром "Голосу країни", зробивши визнання перед суперфіналом: "вирішальний момент".

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