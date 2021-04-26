Фінал 11 сезону «Голосу країни» викликав бурхливу реакцію глядачів не тільки вибором переможця проекту

Перемогу за результатами глядацького голосування отримав учасник команди Наді Дорофєєвої Сергій Лазановський. Після оголошення нового володаря титулу» Голос країни", Тіна Кароль розповіла, що не планує бути наставником в 12 сезоні вокального проекту, передає Politeka.net. (Щоб подивитися відео - проскролльте вниз)

Зазначимо, Кароль пробула в тренерському кріслі шоу рекордну кількість сезонів-вісім. Крім цього, вона п'ять разів ставала переможницею.

"Це мій крайній сезон. Я дуже вдячна Голосу країни і вдячна всім, хто довіряв свою долю команді Тіни Кароль. Я люблю кожного, хто взагалі торкався цього проекту і всіх, хто був на бекстейджі. Це велика робота", - сказала співачка. Також вона висловила побажання, щоб її тренерське крісло в наступному сезоні зайняла Юлія Саніна.

Глядачі бурхливо відреагували на такий поворот. При цьому одні впевнені, що з відходом Тіни шоу багато втратить, а інші вважають поведінку співачки негідною.

"...поведінка Тіни, це щось. Зазвіздилася, поводилася якось неадекватно. Не вміє програвати", "напевно вона не очікувала такого повороту подій, була впевнена в перемозі", "чомусь Кароль не вміє програвати! І залишає крісло тренера, і слова не може з себе видавити, якісь дурниці говорить! Дивна поведінка її, народної артистки", "Супер! Аби не зазвіздившася Тіна!", "Я теж рада за Надюшу, а Тіні треба відпочити», - пишуть в коментарях.

У той же час деяким глядачам здається, що Кароль з її учасницею «зливали».

"Дуже красиво і тактовно себе вела, а піти вона давно хотіла, просто з перемогою було б краще», «Ви на реакцію подивіться-вона явно не розраховувала, що навіть 2 буде... зливали її з Юлею конкретно. Ось і все... Голосу прийшов кінець з відходом самого золотого і сильного тренера", " Кароль посварилася з плюсами? Не зрозуміла її прощання яке з Тіни по суті видавили. Їй так прикро було. Ніби це не її вибір не займати більше тренерське крісло", - пишуть в мережі.

Нагадаємо, що Дорофєєва на "Голосі країни" підслухала таємні переговори Винника і Монатіка: "пацани, у вас все добре?".

Як повідомляла Politeka, Дорофєєва показала, що творилося за кадром "Голосу країни", зробивши визнання перед суперфіналом: "вирішальний момент".

Також Politeka писала, що Олег Винник ледь стримав сльози через втрату учасниці "Голосу країни", закулісне відео: "боляче...".