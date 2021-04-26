Українські постачальники газу опублікували свої річний тарифи, які дозволяють зафіксувати ціну до квітня 2022 року

Як повідомляє прес служба компанії "Нафтогаз", умови тарифного плану підходять тим, хто хоче запланувати свої витрати незалежно від сезону.

Річний тариф для населення "фіксований" передбачає 7,96 грн / куб.м (з ПДВ, без доставки).

Серед переваг тарифного плану називають:

ціна фіксується на рік, до 30 квітня 2022 року, і не буде змінюватися в залежності від сезону,

рахунки оплачуються за фактом споживання, тобто щомісяця до 25 числа,

знижка 1% в наступному місяці, якщо оплатити послугу до 15 числа.

Що стосується інших компаній-постачальників, то " Йе Енергія "і близько 20 постачальників, що працюють під брендом" твій Газзбут", встановили єдиний тариф для населення" твій газ річний " у розмірі 7,99 грн/куб.м (з ПДВ).

Аналогічна ціна оголошена компаніями також в рамках тарифу"твій газ місячний".

Тарифи також опублікували дві компанії з Маріуполя: ТОВ "Маргаз" – 12,58 грн/куб.м на рік і 9,9 грн/куб. м на травень, і ТОВ "Азовгаз" – відповідно 12,9 грн/куб. м і 10,4 грн/куб. м (скрізь – з ПДВ).

Базовий річний тариф оголосило ТОВ " торгова електрична компанія "("ПЕК", Київ), встановивши тариф у розмірі 10,8 грн/куб.м з ПДВ, але без урахування транспортування, а також ТОВ "Чернівецька обласна енергопостачальна компанія" – 13,5 грн/куб. м з ПДВ і транспортуванням.

Нагадавши, українців попередили, кого залишать без допомоги за новими правилами з 1 травня: "субсидію не дадуть".

Як повідомляла Politeka, ціни на газ різко підуть вгору, експерт озвучив сумні цифри: "нас будуть тупо доїти"

Також Politeka писала, що правила отримання субсидій посилили, в Кабміні розкрили деталі: "це стосується не тільки..."