Відома модель Емілі Ратаковски у маленькому купальнику і ТОПі захопила стрункою формою

Емілі Ратаковскі з самого початку модельної кар'єри не переставала дивувати своїм природним виглядом в будь-якому вбранні. Так як зірка вважає, що демонстрація фігури - це не ганебно, а природні процес, вона зовсім не бентежиться, коли робить це.

Навіть тепер, коли Емілі стала мамою, вона влаштовує публічні годування дитини і без сорому робить фото в цей момент. Тому перед об'єктивом під час фотосесій в купальниках дівчина відчуває себе абсолютно впевнено і спокійно. На одному з таких кадрів, представлених в Instagram на фан-акаунті, добре видно вигини Емілі.

Заради дивовижної фігури їй не доводиться багато працювати в спортзалі, Ратаковскі завжди нагадує, що любить піші прогулянки, але ненавидить спітнілі зали. Тому вона отримала прес мрії і стрункі ноги лише завдяки спадковості і своєї любові до йоги з правильним харчуванням.

Також Ратаковскі похвалилася щасливим вечірнім відпочинком у закладі, який відвідує вперше. Накинувши на плечі плед, Ратаковскі в звичному стилі спокусила шанувальників. Акуратні прикраси, масивний золотий браслет і коротенька Маєчка на тонких лямках зробили образ Емілі вельми простим, але красивим.

Шанувальники почали захоплюватися Емілі:

"Яка милашка😍; Белла! 💥 ; Можна тільки поправитися💜 💜 💜; ви з таким апетитом їсте?; ого, тут їдять або спокушають?; Все ще гаряче; я знову в неї закохуюся😍; виглядає як кадр з якогось французького фільму; мені подобається, як ви збираєтеся їсти і цей голодний погляд вовчиці".

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