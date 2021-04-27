Зірка студії" Квартал 95 " Олена Кравець приміряла на себе образ ніжної красуні і поділилася серією знімків з розкішним букетом білих троянд.
Як пише Politeka.net, коммедійна актриса задумливо і романтично позувала для найніжнішої фотосесії, якою поділилися на фан-сторінці в новому пості в Instagram. Так, Кравець в класичній білій сорочці з чорним метеликом і намистом розцвіла поруч з величезним букетом.
"Фотосесія з білими трояндами", - підписала зірка серію знімків.
На нових фото Кравець постала квітучою і пахне з величезним букетом білих троянд. На ній вузьке бежеве плаття з глибоким декольте, а також тонкою сіточкою з блискучими стразами зверху.
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Шанувальники співачки тут же відреагували на її публікацію.
"Ой, а я здається навіть знаю, що знімали в цей день)))", "Шикарна фотосесія, шикарна Олена", " Олена ти просто красуня!!", "
Леночка, ти красуня і актриса супер, спасибі", " я зараз осліпну від вашої краси", " Сама красива жінка Всесвіту з назвою Украіна", " Оленка, ти розумниця, красуня і взагалі суперрр!!!", - пишуть фоловери.
Нагадавши, юна дочка Кравець з " Квартал 95 "привернула до себе увагу новими фото, приспустивши халат:"Вау, Машка".
Як повідомляла Politeka, з невпізнанною Оленою Кравець з "Квартал 95" трапився конфуз на сцені: "я так переживала...".
Також Politeka писала, що Кравець з "Квартал 95" радикально змінила образ, від Ленки не залишилося і сліду: "вже не секрет...".