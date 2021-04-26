Леся Нікітюк звернулася до українців у день великої трагедії

Про це пише Politeka.net, з посиланням на сторінку популярної української телеведучої в Інстаграм.

«Сьогодні печальний день. 35 років із моменту трагічних подій на Чорнобильській АЕС. Аварії, яка призвела до однієї із найбільших техногенних та екологічних катастроф в історії людства. Аварія перетворила територію довкола станції на зону відчуження. Катастрофа позбавила домівок тисячі людей. Трагедія забрала та покалічила людські невинні життя», - йдеться в повідомленні.

Фолловери Нікітюк теж висловилися з цього приводу та поділилися своїми історіями.

«Світла пам'ять», «І до сих пір забирає життя! І скільки ще буде?», «Та майбутні покоління... на превеликий жаль...», «Дякую кожному герою, завдяки якому ми маємо зараз наше життя, наші сім’ї і наших дітей! Герої не вмирають! Та серце за ними болить», «Я працюю на ЧАЕС і саме в цей, день 7 років тому, народилась моя донечка», - пишуть фолловери телеведучої.

Як відомо, 26 квітня 1986 року на четвертому енергоблоці Чорнобильської АЕС стався потужний хімічний вибух, що спричинив руйнування частини реакторного блоку і машинного залу. В середині самого четвертого блоку пожежу вдалося ліквідувати лише 10 травня.

Після вибуху і пожежі утворилася радіоактивна хмара, яка накрила не тільки території сучасної України, Білорусі та Росії, а й території багатьох європейських країн: Швеції, Австрії, Норвегії, Німеччини, Фінляндії, Греції, Румунії, Словенії, Литви, Латвії. За Міжнародною шкалою ядерних подій (INES) цієї аварії присвоїли найвищий - сьомий - рівень небезпеки.

Москва і керівництво УРСР приховували факт аварії і наслідки екологічної катастрофи.

Нагадаємо, Нікітюк навідалася до батьків і провела захисний "ритуал", кадри.

А ще Politeka писала, що Леся Нікітюк розкрила сорочку і показала, як схудла до літа.

Також Politeka повідомляла, що Нікітюк показала, як приміряє різні образи, покрутивши перед камерою п'ятою точкою.