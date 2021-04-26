Як повідомляє Politeka.net, 30 березня артист відзначив 80-річний ювілей, а через майже місяць його не стало. Про це повідомляє РЕН ТВ в понеділок, 26 квітня. Тіло Анатолія Салимоненка, знайомого сучасному глядачеві за серіалами Next "Кодекс честі", виявили в столичній квартирі без ознак насильницької смерті.
За попередніми даними, смерть артиста настала з природних причин. Поки невідомо, що саме стало причиною трагедії, але вже повідомляється, що актор, швидше за все, помер через проблеми зі здоров'ям.
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Варто відзначити, що свого часу Салимоненко закінчив школу-студію МХАТ, після чого був прийнятий на роботу в Московський ТЮГ, якому віддав більше 50 років. Фільмографія артиста налічує майже три десятки ролей в кіно і серіалах, серед яких такі проекти, як Next, де він зіграв бомжа.
Також Салімоненко запам'ятався глядачам за такими фільмами, як "Аеропорт зі службового входу", "Серце друга" і "Батьківщини солдатів".
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