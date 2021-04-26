Тіна Кароль організувала довгоочікуваний концерт до виходу нового альбому "Красиво"

Тіна Кароль днями підкреслила, що її презентація нового альбому на простому виході кліпу і композицій не закінчиться. Цього разу вона хоче створити щось грандіозне. Спеціально для цього Тіна записала цілий концерт, в якому постала відразу в декількох сміливих нарядах і навіть заспівала, лежачи на підлозі.

"Відразу після концерту Голосу вийшов запис концерту "Красиво"! Концертний драйв, за яким ми нудьгували, і шалений музичний вечір гарантований. Створи атмосферу вдома, прекрасного настрою", - написала Тіна під постом.

Шанувальники не змогли залишитися байдужими, відзначаючи і Дана Балана, який, ймовірно, став музою Тіни. Як відомо, артистці приписують роман з молдавським співаком і чутки не вщухають про це донині:

«Нас очікує пожежа 🔥; Тіночка чарівниця; Дуже чекаємо🙌; Чекаємо чекаємо чекаємо🔥; Дуже не вистачає зараз концертів 💕❣; 🔥🙌 ну ж хороші новини😋❣️; Ну що Тіночка, хто ще не вірить у те, що Дано-твоя муза!!!!!; Але їм дуже потрібно постаратися, щоб цей простір не переросло в ущелину; останнім часом занадто багато бруду навколо них; Сон, поки-Поки, ми сьогодні з тобою не друзі 😂».

Кілька днів тому Тіна Кароль розповіла, як сильно скучила за концертами, по тому, як пісня оживає в моменті. І щоб компенсувати факт того, що вже більше року через карантин вона не може давати нормально концерти, зірка вирішила зробити незвичайний студійний запис в стилі Live performance.

"Це звук мого серця", - каже Тіна Кароль про свою роботу з новим альбомом на закритому заході. З цього приводу на фан-акаунті з'явився ролик з презентації, на якому Тіна в чорному костюмі з відкритим декольте позує перед екрано.

Нагадавши, Кароль "втратила" сукню на сцені і потрапила під народний гнів: "Обман, скрізь обман".

Як повідомляла Politeka, Тіна Кароль несподівано дала зрозуміти, що історія з Даном Баланом вже в минулому: "Дон... Ден?".

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