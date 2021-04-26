Відомий український артист Андрій Данилко відпалив на закритій вечірці

Відповідні кадри на своїй сторінці в Instagram показав ведучий Володимир Остапчук, повідомляє Politeka.net.

На опублікованих кадрах видно, що Данилко в образі Вєрки Серрючки виконує свою відому пісню «Дольче Габбана». При цьому "мама" Сердючки Інна Білокінь танцює під сценою поруч з чоловіком в костюмі Наполеона.

За словами Остапчука, в цій сторі «прекрасно все».

"Було круто. Вєра, мама, Наполеон", - додав він.

Зазначимо, кадри з'явилися на фото чуток про хворобу Данилка, які облетіли мережу.

Не так давно продюсер відомого співака Юрій Нікітін у програмі» Зірковий шлях " розповів про серйозні проблеми Данилка зі здоров'ям.

Він нагадав, що багато років тому артист страждав від депресії. За словами продюсера, Андрій все ще страждає від серйозних проблем зі здоров'ям. Він також заявив, що співак звернувся за допомогою до лікарів не тільки з України, а й з інших країн.

Ці слова Нікітіна викликали великий резонанс в ЗМІ і серед шанувальників Данилко.

У ситуацію навіть довелося поставитися менеджменту Данліко.

"Хлопці, ви що, з розуму посходили? Андрій Данилко поправляє свої проблеми зі сном. Налагоджує циркадні ритми. Все інше-норм. Менеджмент Андрія Данилка", - з'явилося повідомлення на його сторінці в Інстраграм.

Нагадаємо, стан здоров'я улюбленця публіки Андрія Данилка викликав паніку: "бідний Андрій Михайлович...".

Як повідомляла Politeka, продюсер Сердючки вперше розповів, хто винен у хворобі Данилка і коли прощальний тур: "перекрили всі"