Відомий зірка" Квартал 95 " Євген Кошовий показав справжній притулок кожного чоловіка.

Як передає Politeka.net на офіційній сторінці в Instagram студії" Квартал 95 " розмістили невелике відео на якому комедійні актори Євген Кошовий і Олена Кравець показали, як дружина зробила прибирання в гаражі у чоловіка.

"У кожного мужика повинна бути своя барліг. Найчастіше цим місцем є гараж. Але настає час, коли цей гараж потрібно продавати...",- підписано відео.

Представляючи відео, актори відзначили:"якщо мужику сумно, він йде в гараж, якщо мужику весело - він йде з гаража, а якщо мужику взагалі добре, то швидше за все він в гражі".

Але українці в коментарях знатно покритикували гумориста, зазначивши, що про" політику більше не жартують "і звинуватили в плагіаті" це вже було у Уральських пельменів... Здувся 95 квартал..."

"Про політику вже не жартуємо", " раніше був краще!", "Ось тому у мене дружини немає, а є Гараж", - пишуть фоловери.

На відео Кравець в ролі дружини Кошового показала, як привела гараж в товарний вигляд, приготувавши його на продаж. Тепер він став більше схожий на затишне гніздечко, ніж на барліг справжнього мужика. Чоловіка від такої чистоти і порядку ледь не прихопило серце. Він попросив насусоріть хоч чим-небудь.

Нагадаємо, що у "кварталі 95" вирішили порадувати українців, але оцінили не всі: "Пора б їх в армію..."

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