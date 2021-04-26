Відома модель Алессандра Амбросіо, екс-ангел Victoria's Secret, показала себе у святковому вбранні
Як пише Politeka.net, Алессандра не так давно відсвяткувала своє 40-річчя. Красуня стала популярна завдяки контракту з Victoria's Secret і навіть потрапила в список найбільш високооплачуваних моделей світу за рейтингом Форбс. Зараз красуня веде активно соціальні мережі, радуючи фанатів свіжими образами.
Цього разу Алессандра позувала в Білій міні-сукні, стоячи біля дверей. Красуня залишила волосся розпущеним, захоплюючи розкішною фігурою.
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Не типовий Оскар з багатьох причин, але рухається в правильному напрямку. Давайте станемо здоровими, будемо святкувати різноманітність і святкувати власне життя", - написала Амбросіо під фото.
Фанати поставили понад 40 тисяч лайків і написали коментарі:
"Така чудова", "досконалість", "дуже красиво, я твій", "як завжди, Ти виглядаєш чудово, Алессандра", "Вау, красива дівчина, ти", "Моя чудова дружина", "Я не знаю, згоден хто-небудь чи ні, але ти виглядаєш мило".
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