Після одкровень Ані Лорак дружина Сергія Реброва виклала сімейне фото

Як повідомляє Politeka.net, нещодавно відома співачка Ані Лорак в одному з інтерв'ю зізналася, що на початку кар'єри до неї в залицяльники набивався на той момент молодий футболіст Сергій Ребров. За словами артистки, після випадкового знайомства, хлопець довго її домагався, але коли вона відповіла взаємністю, то він виявився не готовий до серйозних стосунків. Лорак зізналася, що футболіст пропонував їй роль коханки, але вона відмовилася.

Так, з часом у кожного у з них після цього невдалого роману життя склалося по-різному. Співачка після 10 років шлюбу розлучилася, а Ребров побудував успішну сім'ю, в якій підростають двоє синів. Днями дружина футболіста Анна виклала у своєму мікроблозі в Instagram миле фото зі святкування дня народження, на якому показала все щасливе сімейство. На знімку видно її саму, Сергія Реброва і двох чудових хлопчиків. Схоже, одному з тільки виповнилося три роки, адже на знімку видно відповідний повітряну кульку, а турботлива мама тримає в руках милий дитячий тортик.

Анна Реброва не підписала знімок, зате користувачі почали активно обговорювати яскравий кадр, засипаючи сімейство привітаннями і схвальними коментарями. "Щасливі", "Наші улюблені", "Улюблені", "Яка приголомшлива сім'я", "Красива сім'я", "Зі святом! Дуже красива сімейка", "Я вас вітаю, моє улюблене сімейство, з Днем народження Сашеньки! Щастя вам!",- пишуть в коментарях.

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