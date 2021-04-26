Тетяна Шевцова, яка вибула з шоу "Холостяк-11", відверто розповіла про те, через що не продовжить свою участь у проекті

У восьмому випуску нового сезону "Холостяка" харківський бізнесмен Михайло Заливако, за серце якого борються дівчата, вирішив попрощатися з дизайнером інтер'єрів Танею Шевцовою. Він заявив, що між ними так і не виникло хімії, а їхні стосунки – не більше, ніж дружні.

Як пише Politeka.net, Шевцова в своєму Instagram опублікувала відразу кілька постів за мотивами свого вильоту з проекту. Так, дівчина зізналася, що між нею і Михайлом дійсно не виникло нічого крім дружби.

"Дівчаток постійно дивувало чому ж я ще не пішла, чим же я таким зачепила Мішу, що ж такого було в наших відносинах що він мене постійно залишав?", - написала Тетяна.

Вона додала, що у них з Заливако схоже почуття гумору, тому спілкування будувалося дуже легко. При цьому, інші дівчата на проекті, за словами Шевцової, намагалися перешкодити їй за допомогою маніпуляцій, проте вона на них «не велася».

Шевцова також зазначила, що рішення про їх подальші стосунки приймав не тільки Заливако.

"Насправді рішення приймають обидва...ми удвох придивлялися один до одного, це можна простежити через всі вісім випусків. У нас було мало, але достатньо спілкування. І за цей час ми зрозуміли якими класними друзями ми можемо бути, але ця історія не про любов...Вам могло здатися, що я була засмучена, але це не так. Тому що це було рішення обох – дружба", - додала Шевцова.

Вона додала, що всі учасниці знають, навіщо йдуть на проект, проте у глядачів немає можливості бачити все, що на ньому відбувається.

Українці, в свою чергу, висловили свою думку про виліт Тані.

"Таня, ви були острівцем адекватності в останніх серіях, вас буде дико не вистачати", "без Тані інші випуски нудні", "сама адекватна дівчина на проекті", "мені здається що дівчата які були проти тебе на проекті просто заздрили", - пишуть люди.

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