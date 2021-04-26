Співачка Алла Пугачова з'явилася в компанії російських зірок шоу-бізнесу-Валерії, Йосипа Пригожина, Лоліти Мілявської і Максима Галкіна

Як передає Politeka.net, новий знімок з'явився на Instagram-сторінці російської виконавиці Валерії.

"Ігорьок, дорогий, спасибі, що всіх нас вчора зібрав. Як же ми душевно посиділи, а про те, що було неможливо весело —само собою❤️❤️❤️", - написала Валерія.



На опублікованому кадрі Примадонна постала в досить стильному і молодіжному образі.

Одягнувшись в молодіжний чорний костюм з білим написом і кепку під стиль, свій образ Пугачова доповнила красивою сумочкою в таких самих тонах. Вона позувала на чолі столу серед інших знаменитостей.

Шанувальники були в захваті від нев'янучої улюблениці, якій нещодавно виповнилося вже 72 роки.

"Компанія просто бомба, Алла Борисівна, Максим Галкін, ще й Лоліта Мілявська, це вже гримуча суміш в хорошому сенсі, я думаю було не просто неможливо весело, а в триліони разів веселіше💯💯💯👏👏👏👏👏👏", "Ого, яка компашка 👍 👍 👍всі шикарні! ", "Як завжди чертовски хороша", " Ви ж начебто з Мілявською не зовсім дружні, або світ дружба жуйка?) "- писали в коментарях під постом.

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