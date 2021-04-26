Відомий український продюсер і репер Потап привітав Надю Дорофєєву з перемогою учасника з її команди на шоу "Голос країни", і розлютив українців натяком на Тіну Кароль

25 квітня відбувся фінал популярного музичного шоу. Його переможцем став Сергій Лазановський, який виступав у команді Наді Дорофєєвої. Як пише Politeka.net, Потап, який також є продюсером співачки, привітав її у своєму Instagram.

У своєму пості він назвав Надю "тренером з нового покоління" і улюбленицею публіки, до якої тягнуться "такі ж відкриті хлопці". При цьому, в його привітанні помітили натяк на іншого тренера проекту - Тіну Кароль, підопічні якої кілька разів перемагали до цього.

"Приходить новий тренер з нового покоління, чистий, свіжий, відкритий, за яким не стоїть жменька скажених фанатів, які відчайдушно топлять за свою ікону, а дійсно улюблениця всіх – лікарів, вчителів, солдатів, бізнесменів, домогосподарок, артистів – Надя Дорофєєва і виграє Голос", - писав Потап.

У своєму пості він привітав самого переможця, а також Дорофєєву. При цьому, в публікації була фраза: "Ти перемогла...хітами (а вони не у всіх є".

Втім, пізніше Потап відредагував свій пост, прибравши частину про "скажених фанатів" і хіти, які "є не у всіх".

Шанувальники побачили в цих випадах натяк на Тіну Кароль і її фанатів і тут же почали засипати Потапа обуреними коментарями. Втім, частина з них продюсер також потер.

"Потап ніколи не вигравав Голос і заздрив Тіні", "це заздрість", "ви б цій жменьці фанатів і їх іконі подарували б ліки від гикавки, а то аж надто часто згадують, щоб привернути до себе непотрібну увагу", "Ахаха у Потапа просто не разу не виходило", "черговий сплеск отрути і чергове дно пробито", "чоловік артист і блокує своїх передплатників які не згодні з його думкою...Це ганьба! Написав коментарі що Потап просто заздрить Тіні тому що сам не вигравав Голос і через 5 хвилин Мій аккаунт заблокований", "не потрібно редагувати, ми не сліпі і не тупі. ми всі прекрасно бачимо", - пишуть люди.

Варто відзначити, що Потап і сам був тренером у кілька сезонах «голосу», коли переможцями ставали підопічні Кароль.

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Як повідомляла Politeka, Кароль "втратила" сукню на сцені і потрапила під народний гнів: "Обман, скрізь обман".

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