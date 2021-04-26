У ніч на понеділок 26-го, весь світ спостерігав за 93-ю церемонією нагородження найголовнішою кінопремії " Оскар"

За кращу чоловічу роль "Оскар" отримав 83-річний Ентоні Хопкінс. Актор року зіграв Ентоні у фільмі" батько", за що і отримав заслужену нагороду. Він став найстаршим володарем Оскара за всю історію кінопремії.

Фільм "батько" - рідкісна драма про старість, в якій деменція показана очима пацієнта, режисер-дебютант нестандартно підходить до теми старіння. Головну роль у фільмі зіграв Ентоні Хопкінс. Головний герой поступово втрачає пам'ять, його дочка намагається знайти для нього доглядальницю, але він всіх відкидає. Героїв зіграли Ентоні Хопкінс і Олівія Коулман.

Варто відзначити, що рідна дочка Ентоні Хопкінса Ейбріл зіграла роль королеви Єлизавети ІІ в популярному серіалі "Корона" (The Crown) виробництва компанії Netflix.

Талановитий британський актор Ентоні Хопкіс вдруге став володарем Оскара за свою кар'єру. Вперше він отримав статуетку за роль у фільмі "Мовчання ягнят" (1992).

За свою тривалу кінокар'єру Ентоні Хопкіс взяв участь у десятках фільмів і завоював чимало нагород.

Ентоні Хопкіс не був присутній на премії, втім, нагороду обов'язково обіцяють передати 83-річному акторові.

Філософія життя актора

Хопкінсу подобається його самотність. Я ніколи нікого не підпускав близько, все финтил та ухилявся. Звичайно, я зображую теплоту і дружелюбність. Але всередині мене завжди було порожньо. Ніякого співчуття, тільки недбалість - і так все життя.

Любив випити. Пив все, що ллється. Тепер-то вже ніхто не п'є, не курить і не їсть вуглеводів. Як не дивно, я радий, що був алкоголіком. Природно, мені шкода, що від цього страждали інші. Але побувати в шкурі алкоголіка - це приголомшливо багатий життєвий досвід. Траплялися дні, коли я випивав пляшку текіли і мені було все одно, жити або померти. Такий я тоді був кінчений, спустошений — повний банкрут в емоційному сенсі. Я обожнював текілу.

Йому подобається Спілберг. Він знімає такі фільми, які йому самому хотілося б подивитися. Він не чета тим розумникам-випендрежнікам, які роблять фільми для своїх друзів, а потім їх ніхто дивитися не хоче. На майданчику Спілберг завжди сповнений пристрасті та ентузіазму і працює дуже швидко. Він не любить валяти дурня, даремно витрачати час.

Хопкінс завжди хотів досягти успіху. Хотів познайомитися з Кетрін Хепберн і Альбертом Фінні. І особливо з Пітером О'тулом. Я схилявся перед О'тулом. Пам'ятаю, як ми перший раз пішли з ним в бар. Він сказав: "Візьми"Гіннес". Як настрій, дорогий? Гаразд, давай вип'ємо і підемо за нашими "Оскарами". Мене захоплює такого роду безумство, захоплюють п'яниці і нехлюї. І я колись таким був. Кілька років тому я знову бачив О'тула, і він сказав:"кажуть, у тебе вже німб навколо голови — не те що у нас, грішних". Коли кидаєш пити, втрачаєш декого з друзів.

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