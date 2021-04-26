Пенсії більшості українців перестануть доставляти додому

Про це повідомили в Міністерстві соціальної політики, пояснили, що після того. Як "Укрпошти" підняла тарифи на доставку, витрати Пенсійного фонду збільшилися на 275,6 млн грн щомісяця, передає "Обозреватель".

Згідно з даними Мінсоцполітики, пенсії через" Укрпошту " отримують 3,4 млн громадян. Після 1 вересня їх кількість зменшиться вдвічі. Доставляти пенсії за місцем фактичного проживання будуть для 1,7 млн пенсіонерів. Серед них:

особи, які досягли 80-річного віку - 1,5 млн. чол;

особи з інвалідністю I групи – 153,8 тис. чол;

люди, які за висновком лікарсько-консультативної комісії не здатні до самообслуговування і потребують постійного стороннього догляду – 44,2 тис. чол.

При цьому службу доставки оберуть на тендері.

Решта пенсіонерів отримуватимуть гроші через банки. Відповідну постанову схвалив Кабінет Міністрів.

Щоб вибрати банк для виплати пенсій, потрібно звернутися в банківську установу і оформити рахунок, а далі інформація про рахунок автоматично надходить до органу, який забезпечує виплату.

Якщо ж до першого вересня громадяни не обирали банк самостійно, то відповідальний орган самостійно відкриє банківські рахунки в уповноваженому банку та проінформує їх про це.

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