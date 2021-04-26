Красуня-співачка Slavia (Ярослава Хома) вперше відверто прокоментувала розлучення з чоловіком

Як повідомляє Politeka.net, з посиланням на ТСН, популярна українська співачка Ярослава Хома, яка виступає під сценічним ім'ям Slavia, після чуток і заяв свого чоловіка DZIDZIO вперше публічно прокоментувала їх розрив. Дівчина підтвердила чутки про розлучення і розкрила деякі подробиці розставання з колишнім коханим.

Відзначимо, що днями Михайло Хома (DZIDZIO) в інтерв'ю Каті Осадчій зізнався, що вони з дружиною вирішили розлучитися після довгих років відносин і шлюбу. За його словами, вони зустрілися по суті будучи недосвідченими дітьми, і коли подорослішали, то зрозуміли, що не підходять один одному. У відповідь на це співачка Slavia також підтвердила розлучення і висловила подяку чоловікові за досвід. "Хоча, ми вже більше не пара, залишаємося близькими людьми. Людина без досвіду не цікавий. Спасибі Михайлу за досвід життя", – заявила вона.

Також Ярослава висловила подяку вже майже колишньому чоловікові за "творче натхнення". За словами артистки, вона довгий час була в тіні знаменитого чоловіка і мало не втратила себе, так що вирішила почати свою сольну кар'єру. "Я ставилася з розумінням до кар'єри чоловіка, мало не втратила себе. Але, коли відчула, що втрачаю себе, знайшла сили почати сольну кар'єру, і зважилася заявити про те, що я не тінь, я – особистість... Спасибі Михайлу за творче натхнення", - додала Ярослава.

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