Курс валют в Україні 27 квітня підтвердить тенденцію до зміцнення гривні

Як передає Politeka.net з посиланням на дані НБУ, після вихідних гривня показує зростання по відношенню як до євро, так і до долара. Як і обіцяли аналітики, до літа ми побачимо зліт національної валюти, а в середині літа буде найвигідніший курс – гривня буде в своїй найсильнішій точці.

У вівторок національна валюта зміцніє на кілька копійок. Долар подешевшає на 5 копійок, а євро на 2 копійки. Таким чином, "зелені" в обмінниках можна буде купити за 27,85 гривень, а європейську валюту продаватимуть по 33,65 гривень.

Раніше ми писали, що аналітик Олександр Хмелевський прогнозував гривні міцні позиції, незважаючи на регулярні коливання курсу. За словами експерта, не варто реагувати на незначні скачки, оскільки вони вказують лише на те, що на ринку працюють спекулянти, які прагнуть отримати прибуток.

Хмелевський попереджає, що навесні гривня буде поступово міцніти, а курс долара ставатиме все вигідніше. Додамо, що в найближчі два-три місяці не варто чекати девальвації гривні, оскільки Україна має достатні валютні резерви, щоб не допустити цього.

Аналітики відзначають, що заробити на курсовій різниці зараз буде дуже важко, оскільки курс не змінюється кардинально. Купувати валюту для короткочасних заощаджень теж не радять. Експерти нагадують, що недавно НБУ підвищив ставку до 7,5%, що вплине на стабільність гривні на найближчі місяці.

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