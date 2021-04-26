Графік роботи українських банків наступного тижня різко зміниться у зв'язку з травневими святами

Як повідомляє Національний банк України на своїй сторінці в Фейсбук, банки будуть самостійно визначати графік своєї роботи на час тривалих свят, а система електронних платежів (СЕП) самого Нацбанку буде працювати в режимі 23/7.

Як відомо, у суботу, 1 травня, в Україні святкують День праці; на неділю, 2 травня, цього року випав Великдень, а 9 травня відзначають День Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Таким чином, цього року неробочими будуть дати з 1 по 4 травня і з 8 по 10 травня включно.

У НБУ повідомили, що у банків буде можливість проводити операції між собою 7 днів на тиждень і 23 години на добу. При цьому, кожен банк буде вирішувати, за яким графіком працювати у святкові дні, на свій розсуд.

Українцям порадили уточнювати, як працюватиме кожен конкретний банк, заздалегідь.

Також в НБУ попередили, що всі банківські операції, здійснювані з 1 по 4 травня, будуть відображатися з датою наступного робочого дня – 5 травня. Такий же принцип буде діяти і з 8 по 10 травня – всі операції будуть відображатися з датою 11 травня.

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