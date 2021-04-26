Відомий український ведучий Юрій Горбунов показав типові неробочі будні своєї родини

Як відомо, дружина Горбунова - його колега по цеху Катерина Осадча. Через свій зайнятий графік обоє багато часу проводять на зйомках, причому іноді їм навіть доводиться працювати разом. Так, напередодні Горбунов і Осадча удвох провели фінал популярного шоу «Голос країни». Після такої напруженої неділі пара вирішила насолодитися відпочинком в понеділок.

Як пише Politeka.net, відповідним фото Горбунов поділився у своєму Instagram. На знімку вони з Осадчою відображені в Києві на дитячому майданчику. У столиці досить холодно, тому обидва одягнені в теплі куртки, а Осадча доповнила свій аутфіт ще й в'язаною шапкою з рукавичками. Втім, виглядають подружжя все одно щасливими.

"Після напружених робочих вихідних-заслужений відпочинок у понеділок!",- підписав фото Горбунов.

Шанувальники ведучих не змогли пройти повз такого фото.

"Які ж ви красиві", "Позамерзали трохи?", "Щаслива жінка", "приємно, позитив", - пишуть люди в коментарях.

Відзначимо, що в Мережі гуляють чутки про вагітність телеведучої і дружини Горбунова Каті Осадчої. Справа в тому, що останнім часом телеведуча стала одягатися в мішкуватий одяг, а на сцені з'являтися в сукнях, які тим чи іншим чином приховують живіт. У зв'язку з цим відразу ж з'явилися новини про вагітність зірки, які вона поки не підтверджує, але і не спростовує. Зараз пара вже виховує 4-річного сина Івана.

Нагадаємо, Осадча роздраконила українців, вивідавши сумні подробиці розлучення Дзідзьо: "У самої рило в пуху".

Як повідомляла Politeka, Горбунов "розділ" Олега Винника за лаштунками, порадувавши Осадчу: "Подивися, як світиться!".

Також Politeka писала, що Горбунов засвітив живіт Каті Осадчої після новин про вагітність: фото щасливого подружжя.