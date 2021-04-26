Сценарист і переможець шоу «Холостячка» Олександр Еллерт заявив, що має намір спати в машині

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram чоловік опублікував сторіс, зняте в автомобілі. Він виглядав засмученим і замученим.

"Сплю в машині. Які лайфхаки, застереження? Хто спав у машині хоч раз у житті? Що потрібно робити? Як добре спати в машині? Порадьте", - звернувся Еллерт до підписників.

Пізніше він заявив, що хоче кабачкової ікри і відправився на її пошуки. Еллерт чіплявся до перехожих на вулиці, питаючи їх, де купити кабачкову ікру.

Раніше в мережі бурхливо обговорювали ймовірну сварку Ксенії Мішиної і Олександра Еллерта. Шанувальники помітили недобре у відносинах парочки, яка до недавнього часу була нерозлучна. Спочатку фанати помітили, що Мішина відписалася від коханого в Instagram. Крім цього, актриса видалила з мережі пости, в яких зізнавалася в коханні Олександру. Не бачили Еллерта і на вечірці з нагоди дня народження сина Мішиної.

Варто відзначити, що в постах Ксенії також бачать натяки на сварку з Еллертом. Шанувальники раз у раз задають запитання зіркам, але вони свої стосунки не коментують.

Нагадаємо, що перша сварка Мішиної з Еллертом, в мережі смакують подробиці: "дуже шкода маму Саші".

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