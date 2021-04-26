Відома українська співачка Наталія Могилевська прийшла в жах від результатів свого невеликого експерименту

Як передає Politeka.net, нещодавно співачка запропонувала всім, хто втратив роботу під час локдауну надіслати резюме їй на кілька цікавих вакансій.

"Помилка, через яку люди не можуть досягти успіху! Ви не уявляєте, якими були результати роботи з вашими резюме. Минулого тижня я писала, що не варто скаржитися, що локдаун не перешкода заробітку, розвитку, перекваліфікації і пошуку нових можливостей. І запропонувала тим, хто без роботи, дві вакансії на постійній основі і фріланс незліченній кількості ретушерів, фотографів, які нам потрібні завжди", - зазначила Могилевська.

За словами співачки, їй надіслали резюме всього три людини, які в даний момент знаходяться без роботи. У всіх інших робота була, вони просто хотіли поліпшити своє життя.

"Тобто, хто був успішний, той і продовжує бути успішним і буде ще успішніше, а ті, для кого ми робили цю пропозицію, хто скаржився, що у них немає грошей і немає роботи - свої резюме так і не надіслали. Так невже справа в локдауні? Друзі, ви не уявляєте наскільки я була в шоці від цих результатів", - заявила зірка.

За словами Могилевської, статистика здалася їй жахливою, адже виходить, що всі скарги українців – це струс повітря. Вона закликала всіх, хто скаржиться на обставини починати з себе.

Нагадаємо, що Могилевська нарешті показала, з ким переїхала в будинок на березі Дніпра: «знайомтеся, це...».

Як повідомляла Politeka, Наталії Могилевській довелося стрибнути з 26-метрового мосту в Києві, з'явилися кадри: "заради нашої пари".

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