Популярна українська співачка Наталія Могилевська розкрила особу таємничого чоловіка, з яким її помітили раніше

Не так давно в мережі з'явилися кадри, на яких Могилевська прогулюється біля річки поруч зі своїм новим будинком в компанії невідомого чоловіка. Сама співачка тоді поділилася цими кадрами в Instagram і запропонувала шанувальникам вгадати, хто це поруч з нею.

Як повідомляє Politeka.net, зараз зірка все ж зважилася раз і назавжди прояснити це питання в своїх сторіз.

"Хто ваш новий чоловік? Бачила сюжет журналістів-папараці", - написала Могилевської одна з її прихильниць.

Зірка у відповідь записала коротке відео з тим самим незнайомцем. Як з'ясувалося, його звуть Юрій, і він працює в компанії Talant, з якою співпрацює Могилевська.

"Юра - співробітник компанії Talant. Він давно працює і ми вирішуємо з ним купу питань. А ще Юра мене зараз худне. Він спортсмен", - розповіла Могилевська.

Судячи з усього, на відео Юра якраз вирішував одне з таких питань з іншим чоловіком.

"Диво-чоловік, про якого говорили папараці", - представила співачка Юрія.

Могилевська розповіла, що коли їх разом зняли журналісти, вони просто гуляли з її собакою.

"Просто з Айкою гуляли, чуєте, ну взагалі нормально: наречений! Ну чому всіх в женихи записують? А? Чому?", - обурено поцікавилася Могилевська в кінці відео, явно незадоволена припущеннями журналістів.

Нагадаємо, холостячка Могилевська засвітилася з таємничим незнайомцем, кадри "прихованої" зйомки: "Той, хто завжди поруч".

Як повідомляла Politeka, Наталії Могилевській довелося стрибнути з 26-метрового мосту в Києві, з'явилися кадри.

Також Politeka писала, що 45-річна Могилевська в мікро-топі помірялася формами з 30-річною улюбленицею публіки.