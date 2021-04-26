Вагітна дружина Віктора Павлика привчила артиста до домашніх справ, що із задоволенням демонструє в мережі

Як передає Politeka.net, останнім часом Катерина Репяхова все частіше хвалиться тим, як 55-річний співак Віктор Павлік справляється зі справами по дому. Як відомо, під час карантину у артистів були серйозні перебої з роботою. Як зізнавався Павлик в одному з інтерв'ю, під час локдауну їх сім'я трималася на плаву, оскільки Каті вдавалося заробляти гроші за допомогою блогінгу.

Зараз Репяхова знаходиться на останніх місяцях вагітності. По дому їй допомагає зоряний чоловік. Цього разу дівчина показала, як Павлик виносить сміття і займається відправкою посилок на Новій пошті.

"Господарський чоловік. Сміття виносить, воду приносить. Мрія", - заявила Репяхова, знімаючи співака зі сміттєвими пакетами.

Дівчина заявила, що вона є єдиним блогером в Україні, чиї призи підписникам на пошту відвозить народний артист.

"Коли подарунки відправляє народний артист", - підписала відео Репяхова.

Після прогулянки вона не упустила можливості похвалитися обідом, який, за її словами, також приготував Віктор Франкович.

"Чоловік варив борщ, поки я була в Дніпрі", - заявила горда дружина.

Нагадаємо, що вагітна дружина Павлика раптово вирішила виїхати: "Віктор Франкович плаче".

Як повідомляла Politeka, 55-річний Павлик публічно звернувся до сина, якого кинув після народження: «тато любить...».

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