Внучка культової української співачки Софії Ротару поділилася яскравими кадрами з відпочинку на екзотичному острові

Як відомо, 19-річна Софія Євдокименко живе і навчається в США. Зараз вона готується до весілля з 31-річним мільйонером Денисом Ждановим. А тим часом дівчина встигає ще й подорожувати: так, вона відвідала Гавайський Острів Кауаї, звідки ділилася з шанувальниками барвистими фото.

Як пише Politeka.net, Євдокименко поділилася новим постом у своєму Instagram, в якому показала, як проводить час на райському острові. На кадрах дівчина їде по дорозі за кермом машини з відкидним дахом. Вітер ефектно розвіває волосся красуні, а за вікном видніється блакитне небо, море і зелені дерева.

Софія одягнена в легке пляжне плаття яскраво-жовтого кольору з вільними рукавами. На кадрах дівчина поправляє волосся і впевнено веде машину.

"В'їжджаю в тиждень...", - підписала відео Євдокименко.

Її передплатники тут же відгукнулися на новий пост.

"Це літнє почуття таке чудове і тепле", "Люблю", "вогонь", "удачі", - пишуть люди.

Як відомо, Соня Євдокименко вчиться в школі Дизайну Парсонс в Нью-Йорку. І будує кар'єру моделі і співачки. Наприкінці минулого року Соня оголосила, що готується вийти заміж. Передбачається, що весілля відбудеться вже цього року.

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