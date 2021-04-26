16-річна дочка Олі Полякової показала, як розслаблялася в купальнику на відпочинку в Туреччині
Нещодавно популярна українська співачка вирішила відправитися на відпочинок зі своєю мамою і двома доньками. Сьогодні сімейство повернулося в Україну, однак це не заважає їм постити фото, зроблені на курорті. Так, Маша Полякова у своєму Instagram показала, як відпочивала «на воді», пише Politeka.net.
Дівчина опублікувала фото, на яких вона лежить, розкинувши руки і підігнувши одну ногу, на сітці, натягнутій прямо над морем. На Маші вельми оригінальний купальник чорного кольору. Бікіні привертає увагу численними зав'язками, які перетягують талію і живіт дівчини.
Маша лежить в сонцезахисних окулярах, однак, судячи з фото, погода була похмурою.
"Ви любите більше теплу або холодну погоду?",- поцікавилася дівчина у своїх передплатників.
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Шанувальники тут же почали залишати під фото свої коментарі.
"Фігура вогонь", "фігурка топ", "палаюча штучка. Красива фігура», "Фотка вогонь, красуня", "Ну ляхи великі, це не в образу", "рибка", - пишуть люди.
Раніше ми писали, що Оля Полякова показала своїх дочок.
На нових знімках старша Маша і молодша Аліса зображені на красивому пляжі, куди прийшли в купальниках. Дівчатка ніжаться на сонечку біля моря і мило позують зірковій мамі.
Нагадаємо, Полякова покрутила засмаглими стегнами в блискучому міні-бікіні: "Все-таки, конкурентка молодим".
Як повідомляла Politeka, Полякова на відпочинку показала підрослих дочок в купальниках: "Молодша на п'яти наступає".
Також Politeka писала, що Полякова з 16-річною донькою влаштували битву, завороживши апетитними формами: "Як сестрички".