16-річна дочка Олі Полякової показала, як розслаблялася в купальнику на відпочинку в Туреччині

Нещодавно популярна українська співачка вирішила відправитися на відпочинок зі своєю мамою і двома доньками. Сьогодні сімейство повернулося в Україну, однак це не заважає їм постити фото, зроблені на курорті. Так, Маша Полякова у своєму Instagram показала, як відпочивала «на воді», пише Politeka.net.

Дівчина опублікувала фото, на яких вона лежить, розкинувши руки і підігнувши одну ногу, на сітці, натягнутій прямо над морем. На Маші вельми оригінальний купальник чорного кольору. Бікіні привертає увагу численними зав'язками, які перетягують талію і живіт дівчини.

Маша лежить в сонцезахисних окулярах, однак, судячи з фото, погода була похмурою.

"Ви любите більше теплу або холодну погоду?",- поцікавилася дівчина у своїх передплатників.

Шанувальники тут же почали залишати під фото свої коментарі.

"Фігура вогонь", "фігурка топ", "палаюча штучка. Красива фігура», "Фотка вогонь, красуня", "Ну ляхи великі, це не в образу", "рибка", - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Оля Полякова показала своїх дочок.

На нових знімках старша Маша і молодша Аліса зображені на красивому пляжі, куди прийшли в купальниках. Дівчатка ніжаться на сонечку біля моря і мило позують зірковій мамі.

Нагадаємо, Полякова покрутила засмаглими стегнами в блискучому міні-бікіні: "Все-таки, конкурентка молодим".

Як повідомляла Politeka, Полякова на відпочинку показала підрослих дочок в купальниках: "Молодша на п'яти наступає".

Також Politeka писала, що Полякова з 16-річною донькою влаштували битву, завороживши апетитними формами: "Як сестрички".