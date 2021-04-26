Діти Алли Пугачової і Максима Галкіна показали розчулили зворушливою взаємодією на тлі басейну

Як відомо, в мережі раз у раз з'являються нові фото і відео з маленькими Гаррі і Лізою Галкіним. Найчастіше цими кадрами ділиться їх батько. Фанатські сторінки ніколи не упускають такі знімки і ретельно їх колекціонують. Як повідомляє Politeka.net, на одній з таких сторінок в Instagram з'явилося нове зворушливе фото.

На знімку Гаррі і Ліза позують біля басейну. Хлопчик одягнений в джинсові шорти і білу майку, а дівчинка – в рожевий халатик.

Гаррі мило обіймає сестричку за плече і з посмішкою дивиться в камеру, демонструючи пальцями знак «мир». А ось Ліза забавно надула щічки і дивиться на брата спідлоба, ніби затамувавши образу або задумавши щось недобре. Втім, легка посмішка на обличчі дівчинки дає зрозуміти, що це вона невсерйоз.

Шанувальники зоряного сімейства тут же почали обговорювати це фото.

"Які ж Ви батьки ідеальні, я захоплююся весь час вашим вихованням, вашим умінням любити по-справжньому", "це взагалі два зі скриньки. Обожнюю Лизуню і Гарі", "обожнюю цих діток, милашки", "Рум'яні щічки", "Христина так на маму не схожа як її молодша сестра", - пишуть люди.

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