Діти Алли Пугачової і Максима Галкіна показали розчулили зворушливою взаємодією на тлі басейну
Як відомо, в мережі раз у раз з'являються нові фото і відео з маленькими Гаррі і Лізою Галкіним. Найчастіше цими кадрами ділиться їх батько. Фанатські сторінки ніколи не упускають такі знімки і ретельно їх колекціонують. Як повідомляє Politeka.net, на одній з таких сторінок в Instagram з'явилося нове зворушливе фото.
На знімку Гаррі і Ліза позують біля басейну. Хлопчик одягнений в джинсові шорти і білу майку, а дівчинка – в рожевий халатик.
Гаррі мило обіймає сестричку за плече і з посмішкою дивиться в камеру, демонструючи пальцями знак «мир». А ось Ліза забавно надула щічки і дивиться на брата спідлоба, ніби затамувавши образу або задумавши щось недобре. Втім, легка посмішка на обличчі дівчинки дає зрозуміти, що це вона невсерйоз.
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Шанувальники зоряного сімейства тут же почали обговорювати це фото.
"Які ж Ви батьки ідеальні, я захоплююся весь час вашим вихованням, вашим умінням любити по-справжньому", "це взагалі два зі скриньки. Обожнюю Лизуню і Гарі", "обожнюю цих діток, милашки", "Рум'яні щічки", "Христина так на маму не схожа як її молодша сестра", - пишуть люди.
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