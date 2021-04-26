Дружина відомого українського телеведучого Володимира Остапчука Христина вирішила виїхати у відпустку без чоловіка
Як передає Politeka.net, про це вона повідомила у себе в Instagram. Спочатку Христина Горняк опублікувала серію відео з тренувань з танців. Як відомо, дівчина бере уроки у переможця "Танців з зірками" Ігоря Кузьменка. Весь вечір Христина провела в обіймах спекотного красеня, розучуючи нові рухи румби. На опублікованих кадрах Горняк буквально танула в його руках, намагаючись передати почуття через танець.
"Коли мені захотілося красиву зв'язку, але на «вчити» було 10 хвилин. Ігор Кузьменко може і за 5 хвилин навчити. Після відпустки продовжимо", - підписала відео дівчина.
Христина не раз говорила, що заново навчатися танцям їй дуже складно. Тому будь-який прорив в тренуваннях для неї досягнення.
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"І найголовніше, що на цих підборах я вже вмію стояти! І навіть кружляти!",- похвалилася Горняк.
Пізніше Горняк повідомила, що вирішила їхати у відпустку без Остапчука, тому що у нього залишилися в Києві незавершені справи.
"Рішення прийнято. Я відлітаю у відпустку! До моря! Без чоловіка", - підписала відео Христина, додавши, що пізніше Володимир до неї обов'язково приєднається.
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Також Politeka писала, що Остапчук у білявій перуці вразив українців поведінкою на сцені:"сильна хімія".