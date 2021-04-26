Знаменита американська модель, бізнесвумен і зірка реаліті-шоу Кім Кардашьян показала себе в різних образах, здивувавши радикальним перетворенням з брюнетки на блондинку

Як відомо, Кім не тільки бере участь в різних зйомках, але ще і володіє кількома особистими брендами. Серед них є фірма, яка займається випуском нижньої білизни, яку Кардашьян не соромиться показувати на собі. Як повідомляє Politeka.net, зірка присвятила пост у своєму Instagram новій лінії піжам та одягу для сну, яку готується запустити бренд.

На фото Кім показала деякі наряди з нової колекції. Так, на фото вона постала спочатку в бежевому халаті, який дозволяв їй показати свої стрункі ніжки. Зірка сиділа перед дзеркалом і робила собі укладку.

Кардашьян також приміряла облягаючий тіло чорне вбрання, що складається з майки і лосин. На цих фото Кім спочатку тримає в руках перуку з блондинистим волоссям, а потім надягає її, доповнивши образ кепкою і чорними окулярами. Виглядає це так, ніби вона готується ховатися від папараці.

Шанувальники красуні тут же відреагували на її пост.

"П'ять з плюсом", "Вау гаряче!", "Виглядаєш чудово", "Моя крихта","чим менше макіяжу, тим краще", - пишуть люди.

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