Відома українська співачка Анна Корсун (MARUV), яка відома вельми епатажними образами, презентувала новий кліп

Як передає Politeka.net, MARUV відома своєю любов'ю до шкіряних речей, пікантних нарядах і зухвалих вчинків. Нещодавно вона потрапила в гучний скандал через відео, зняте в дитячій ігровій кімнаті. Співачка опублікувала кадри, на яких разом з подругами випивала і непристойно поводилася в ігровій. При цьому дівчата були одягнені в нижню білизну.

Кадри викликали бурю обурення в мережі, але Корсун вже давно звикла до негативу, який супроводжує її протягом всієї кар'єри. Схоже, співачка нерідко використовує чорний піар для підігріву чуток про свою персону.

Практично відразу після скандалу вийшла нова відеоробота співачки, ексклюзивними фото з якої вона поділилася в мережі. На знімку вона засвітила зброю, акуратно заховану в панчосі.

"Спасибі всій команді за цей кліп", - підписала фото співачка.

У коментарях співачці залишили масу відгуків.

"Maruv Богиня", "кліп один з кращих, дуже подобається. Стилістика на високому рівні з дрібкою перчика, і величезною енергетикою», «черговий ШЕДЕВР від Марув. І трек, і візуал на вищому рівні", "Ох, дівчина-вогонь", "шикарний кліп! смачний дуже", "о, Як красиво", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що MARUV покрасувалася перед фотографом в мереживному комплекті, ледь прикрившись халатом:"Богиня".

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