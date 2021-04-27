Актриса й ведуча Лілія Ребрик, яка живе з чоловіком і дочками під Києвом, поділилася важливою інформацією

Так, близько чотирьох років тому Лілія разом з чоловіком, хореографом, Андрієм Диким обзавелися шикарним будинком в котеджному селищі "Лісове озеро". Він служить їм на кшталт "дачі", адже у пари є ще кватира в одній з київських новобудов на 22-му поверсі. Щоб втекти від міської суєти, двоповерховий будинок, оточений лісом, з великою присадибною територією - якраз те, що потрібно. У розпорядженні сімейства басейн, акуратний газон, веранда й особистий мангал.

Як передає Politeka.net, 39-річна Лілія опублікувала нове фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому засвітила інтер'єр вітальні зі "шматочком" кухні. Як бачимо, переважає двоколірна гама: соковитий сірий і холодний білий. Мінімалістичний стиль добре освітленої кімнати не позбавлений затишку - бонус - салатова подушечка на величезному дивані. Білі стіни, скляні шафи та стільці з м'якою оббивкою доповнили інтер'єр.

Лілія позувала в домашньому образі: чорній майці і білих широких штанях.

У підписі ведуча попередила українців про таку небезпеку, як злодії.

"Великі та злі пси в XXI столітті навряд чи зможуть уберегти ваш будинок від злодіїв. А у нас з такими ну зовсім не склалося 🤣 ви бачили нашу Діксі: їй до злої собаки, як до місяця і назад 🙈 хоча, хм, як звуковий сторож вона непогано спрацьовує: гавкає на весь будинок, коли бачить чужого 😂. Але таким методам захисту будинку, чесно кажучи, ми все ж не дуже довіряємо 🤣. На озброєних охоронців теж ще не напрацювали, тому вихід є - встановити сигналізацію... Бережіть свій будинок🤍", - поділилася зірка.

Користувачі кинулися коментувати побачене:

"Навряд чи злодії прийдуть пити каву😂"; "добре виглядає"; " така на фото ви красива у вашому затишному житлі, нехай біда обходить стороною❤️"; "мені здається що від злодіїв немає ніякого захисту, якщо захочуть обікрасти, то обікрають 😍".

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